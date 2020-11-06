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В Татарстане началось исследование Адмиралтейской слободы

11:28, 06.11.2020
В Татарстане началось исследование Адмиралтейской слободы
Фото: instagram.com / kirmos_info

В Татарстане начались работы по исследованию Адмиралтейской слободы. Они проводятся с целью развития микрорайона в соответствии с концепцией развития исторического поселения Казани.

В планах — проведение историко-культурных, социологических и средовых исследований, а еще экскурсии и семинары с жителями, сообщается в «Инстаграме» Кировского района города.

По словам руководителя института «Тамга», социолога Марьи Леонтьевой, цель концепции развития Адмиралтейской слободы заключается в предложении проектов и идей, способствующих сохранению наследия, а еще в открытии новых возможностей личностного развития и развития бизнеса горожан: «Нам важно понять, кто живет и работает в слободе сегодня, что вдохновляет жителей и что вызывает у них дискомфорт».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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