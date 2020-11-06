Бывший замглавы Минтранса России купил концерн «Калашников»

Бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников, работавший в правительстве с 2012 по 2018 год, стал единственным собственником концерна «Калашников».

Он приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее 75% минус 1 акцию компании. Остальным пакетом акций владеет госкорпорация «Ростех». Цена сделки не раскрывается. Источники «Коммерсанта» предположили, что стоимость пакета приобретенных акций могла составить порядка 1 млрд рублей.

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Лушников в беседе с изданием подтвердил приобретение «Калашникова» и рассказал, что это предприятие — многопрофильная компания, производящая не только стрелковое оружие, но и развивающая современные технологии. На концерне планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе электротранспорт.

В августе холдинг «Калашников» взыскал с ООО «ЗаряД» — челнинской фабрики клюшек хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова — 500 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака. Поводом для судебного разбирательства стали два модельных ряда хоккейных клюшек — АК-12 и АК-47. Подробности дела — в материале «Реального времени».

