В госкомитете Татарстана по туризму назначили нового заместителя главы

Новым заместителем руководителя государственного комитета Татарстана по туризму стала Айгуль Балахонцева. Об этом в Instagram сообщил глава ведомства Сергей Иванов.

Сергей Иванов. Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Балахонцева уже работала в госкомитете с 2014 по 2019 годы в должности начальника отдела продвижения туристского продукта.

До этого единственным заместителем главы госкомитета была Екатерина Барабанова. Она занимает этот пост с 2014 года.

Отметим, что вчера также был объявлен конкурс на включение в кадровый резерв госкомитета РТ по туризму.