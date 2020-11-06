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В госкомитете Татарстана по туризму назначили нового заместителя главы

09:43, 06.11.2020
В госкомитете Татарстана по туризму назначили нового заместителя главы
Фото: instagram.com/sergey_ivanov_tt

Новым заместителем руководителя государственного комитета Татарстана по туризму стала Айгуль Балахонцева. Об этом в Instagram сообщил глава ведомства Сергей Иванов.

Сергей Иванов. Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Балахонцева уже работала в госкомитете с 2014 по 2019 годы в должности начальника отдела продвижения туристского продукта.

До этого единственным заместителем главы госкомитета была Екатерина Барабанова. Она занимает этот пост с 2014 года.

Отметим, что вчера также был объявлен конкурс на включение в кадровый резерв госкомитета РТ по туризму.

ОбществоВласть Татарстан
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