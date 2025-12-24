Новые правила подачи деклараций для чиновников утверждены в Совете Федерации

Законы вступят в силу с 1 января 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Перечень должностей, подлежащих обязательному декларированию, расширился: теперь в него включены сотрудники госкорпораций, руководители госучреждений и работники внебюджетных фондов, пишет «Интерфакс».

Отменяется обязательное ежегодное предоставление сведений о доходах. Чиновники будут обязаны подавать отчеты только при приеме на службу, переводе в другое ведомство, попадании в кадровый резерв либо покупке дорогостоящих активов, сумма которых превышает трехлетний семейный доход.

Антикоррупционные подразделения начнут проводить глубокий анализ финансового состояния чиновников путем сопоставления доходов и расходов с использованием современной цифровой системы «Посейдон», позволяющей отслеживать возможные нарушения в режиме реального времени.

Инициативу представил председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ариана Ранцева