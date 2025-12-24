В Казани снова ограничили проезд по Большой Красной и улице Толстого

Ограничение действует до 30 августа 2026 года

Фото: Реальное время

В Вахитовском районе Казани вновь введено временное ограничение автомобильного движения по улицам Большой Красной и Толстого. Причина ограничений связана с продолжением ремонтных и реставрационных работ, начатых ранее.

Ограничение распространяется исключительно на улицы Большую Красную и Толстого, расположенные в историческом центре города.

Согласно распоряжению руководства Исполнительного комитета Казани, ограничение действует до 30 августа 2026 года. До этого момента автомобилисты обязаны учитывать изменения маршрутов проезда и планировать свое передвижение заранее.

Напомним, за прошедшую ночь с улиц Казани вывезли почти 9 тысяч тонн снега.

Ариана Ранцева