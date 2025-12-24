Ради наследия: в Татарстане освободят ремесленников от обязанности маркировать продукцию

Татарстан вводит регулирование деятельности ремесленников и самозанятых

«Одной из проблем для ремесленников является обязательная маркировка продукции средствами идентификации. А они производят индивидуальные изделия, одежду из кожи, меха. Подобные товары не могут производить и самозанятые», — объяснял вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов необходимость внесения поправок в республиканский закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». Парламентарии одобрили инициативу, так что с будущего года предпринимателям не придется маркировать собственные изделия в системе «Честный знак». Глава Минздрава республики Альмир Абашев анонсировал проведение за счет ОМС операций по пересадке почки и увеличение объема высокотехнологичной медицинской помощи. Но населению стоит и самому заботиться о своем здоровье — продажу «энергетиков» в общественных местах ограничат. Подробнее — в материале «Реального времени».

Избавить культурное наследие от маркировки

На заключительное в этом году заседание Госсовета Татарстана правительство внесло пакет законопроектов, направленных на поддержку и развитие бизнеса. С большим интересом обсуждалась свежая инициатива Минэкономики по поддержке ремесленников. Республиканские власти настроены освободить их от обязанности маркировать продукцию в системе «Честный знак».

— Одной из проблем для ремесленников является обязательная маркировка продукции средствами идентификации. А они производят индивидуальные изделия, одежду из кожи, меха, — объяснял депутатам вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. — К таким товарам относятся предметы одежды из кожи и меха, пальто, куртки, рубашки, костюмы, обувь, детская одежда и другие изделия. Перечень товаров определяется правительством России.

С трудностями маркировки сталкиваются и самозанятые. Согласно статье 4 ФЗ №422, которая регулирует эксперимент по установлению специального налогового режима, самозанятые не имеют права производить и реализовывать товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ, добавил он.

Между тем в федеральном законодательстве есть норма, которая освобождает их от этой обязанности. Речь идет о распоряжении правительства РФ №792, где маркировка продукции отменяется для труда ремесленников. Правда, виды ремесленной деятельности должны быть сформулированы и закреплены законодательством субъектов РФ.

Что такое ремесленная деятельность? По словам Мидхата Шагиахметова, в российском законодательстве отсутствует единое нормативное закрепление этого понятия. Поэтому республиканские власти взяли на себя ответственность восполнить этот пробел. Федеральный закон №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» дает право регионам разрабатывать и утверждать перечни видов ремесленной деятельности в целях поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

До этого в других регионах опробовали этот механизм, но практика оказалась разобщенной. «Мы анализировали практику других регионов по законодательному закреплению статуса ремесленников и освобождению их продукции от обязательной маркировки. Анализ показал разрозненность подходов к решению данной проблемы», — доложил министр.

В результате Минэкономики предлагает присваивать статус субъекта ремесленной деятельности предпринимателям, у которых трудится не боле пяти работников и самозанятых. Но не всех поголовно, а тех, чья «деятельность соответствует отраслям, установленным в Татарстане. Какие виды работ подпадут под статус ремесленничества, не уточнялось, но, скорее всего, это затронет изготовление одежды и сувениров. Поправки о введении статуса ремесленника в республиканский закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» одобрили в первом и третьем чтениях.

Накануне, на новогодней встрече с журналистами, Рустам Минниханов рассказал о концепции мастерских «Центра уникальных мастеров», который будет размещен в здании бывшего ЦУМа в Казани.



По его словам, здесь будут работать ремесленники, которые сами изготавливают продукцию и реализуют ее на месте. Здесь будут размещены гончарные и стекольные мастерские, по пошиву одежды.

Татарстан сохранит льготы для инвесторов-резидентов



Другая инициатива касается особых экономических зон. В настоящее время в республике действуют пониженные ставки налога на прибыль для резидентов ОЭЗ, участников региональных инвестиционных проектов, специальных инвестиционных контрактов и территорий опережающего развития (ТОР). Но с будущего года вводятся новые федеральные правила. Пониженные ставки налога на прибыль не будут применяться к организациям, которые имели в своем капитале зарубежных партнеров. Под ограничения попадают и те, в чьем капитале доля иностранного капитала составляет 10%. Им придется уплачивать налог на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет.

Для адаптации республиканского законодательства Минэкономики РТ предложило внести изменения и ввести региональные льготы по налогу на прибыль и по транспортному налогу. Как сообщил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, регионы вправе устанавливать пониженную ставку для организаций — резидентов особых экономических зон. Это делается для поддержки их развития и пополнения бюджетов субъектов РФ. Так, для резидентов зон «Алабуга» и «Иннополис» установлена пониженная ставка налога на прибыль и предусмотрено освобождение от транспортного налога на 10 лет с момента постановки транспортных средств на учет.

Региональные льготы по налогу на прибыль предоставляются ступенчато. В первые пять лет действует нулевая ставка по налогу на прибыль, с 6-го по 10-й год ставка составит 5%, а по истечении 10 лет — 13,5%. С появлением ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе эти льготы будут распространены для новых резидентов. Законопроект одобрили без дебатов — предварительно продление мер господдержки обсуждали в профильном комитете.

Нет ничего дороже здоровья

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев доложил о состоянии здоровья жителей республики. Татарстан занимает восьмое место по численности населения среди субъектов РФ. За последние 10 лет население Казанской агломерации выросло на 15%, сообщил он. В гендерной структуре преобладают женщины.

Чаще всего жители республики страдают болезнями кровообращения, костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения. Диспансеризация взрослых показала, что только 20% жителей можно считать практически здоровыми. Почти каждый ребенок имеет по одному-два хронических заболевания (среди них те же болезни дыхания, пищеварения, также нарушения зрения). В этом году было зарегистрировано 182 тысячи заболеваний на 100 тысяч жителей.

Особую тревогу вызывает рост запущенных онкологических заболеваний у сельчан. Для предупреждения рака Минздрав РТ проведет реконструкцию и обновление всех ФАПов на селе. По оценке главы Минздрава РТ, в ремонте нуждаются 334 пункта из 1,6 тысячи. Ожидается, что программа будут реализована в течение 5 лет.

Впервые в программу ОМС будут включены операции по трансплантации почки. В этом году было проведено 124 операции в трех высокотехнологичных центрах. «В будущем году у нас появится уникальная возможность в связи со включением трансплантации почки в раздел медицинской помощи, финансируемой за счет ОМС. Ожидаем, что сможем нарастить объемы», — сообщил Абашев.

Наряду с этим растут объемы высокотехнологических операций на сердце и сосудах головного мозга. Но населению стоит заботиться о своем здоровье. Как и ожидалось, с будущего года будет ограничена продажа «энергетиков» в общественных местах — депутаты приняли документ в первом чтении и в целом.