Регулярные рейсы на теплоходах «Метеор» свяжут Нижнекамск и Казань

Причал в Нижнекамске уже оборудован под прием судов «Метеор»

Фото: Роман Хасаев

Рассматривается проект запуска регулярных рейсов на скоростных судах на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Нижнекамск — Набережные Челны — Елабуга — Казань. Об этом сообщил глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев на итоговой пресс-конференции.

Судоходство позволит создать комфортный способ передвижения между регионами, привлекательный для туристов и местных жителей, желающих путешествовать быстро и удобно.

Беляев подчеркнул, что причал в Нижнекамске уже оборудован под прием судов «Метеор», необходимые технические доработки минимальны, поэтому регион активно готовится к реализации инициативы.

Ариана Ранцева