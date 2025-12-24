Новости общества

07:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Регулярные рейсы на теплоходах «Метеор» свяжут Нижнекамск и Казань

13:18, 24.12.2025

Причал в Нижнекамске уже оборудован под прием судов «Метеор»

Регулярные рейсы на теплоходах «Метеор» свяжут Нижнекамск и Казань
Фото: Роман Хасаев

Рассматривается проект запуска регулярных рейсов на скоростных судах на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Нижнекамск — Набережные Челны — Елабуга — Казань. Об этом сообщил глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев на итоговой пресс-конференции.

Судоходство позволит создать комфортный способ передвижения между регионами, привлекательный для туристов и местных жителей, желающих путешествовать быстро и удобно.

Беляев подчеркнул, что причал в Нижнекамске уже оборудован под прием судов «Метеор», необходимые технические доработки минимальны, поэтому регион активно готовится к реализации инициативы.

Ранее «Реальное время» писало, что Нижнекамский автовокзал получит 87 млн рублей на капремонт по решению руководства Татарстана.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также