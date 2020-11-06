В Казани кондуктор выбросила из салона автобуса коляску ребенка-инвалида: СК начал проверку

В соцсетях мать ребенка-инвалида заявила, что кондуктор автобуса выбросила коляску ребенка-инвалида из салона на глазах у женщины.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, кондуктор 45-го автобуса выбросила из салона на остановке бесхозную, как ей показалось, детскую коляску. На самом деле коляска принадлежала женщине, которая перевозила в ней своего ребенка-инвалида. По данному случаю проводится проверка.

Кадр видео «Татарстан 24»

В автотранспортном предприятии начали служебную проверку. «Реальное время» попросило прокомментировать инцидент в ассоциации АТП. На момент публикации новости комментарий не был получен.



Ранее в Казани инвалид обвинил водителя автобуса в грубости и поломке коляски.

