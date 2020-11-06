В Татарстане модернизируют госсистему «Социальный регистр населения РТ» за 57 млн рублей

ООО «Касандра груп» выиграла тендер на модернизацию системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» за 57 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Сервис создан для оптимизации деятельности Минтруда Татарстана по предоставлению адресных мер социальной поддержки населению, учета и мониторинга семей, оказания социальных услуг.

С помощью регистра можно получить пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций; единовременную выплату при рождении ребенка, ежемесячную денежную выплату на проезд пенсионерам, субсидий-льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и другие услуги.

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Так, в течение двух недель с момента заключения контракта нужно интегрировать две информационные системы Минтруда и Минздрава Татарстана для исключения справок по молочной кухне. До 20 декабря подрядчику нужно модернизировать системы обмена данными, подсистемы учета, администрирования. Финансируется закупка из бюджета Татарстана.

Ранее в Татарстане создали сайт и мобильное приложение на базе Android для ресоциализации людей, освободившихся из мест лишения свободы.

