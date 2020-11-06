В Кремле назвали чушью сообщения об уходе Путина в отставку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Владимира Путина в отставку. По его словам, у президента все хорошо, его здоровье отменное.
Так Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Путин якобы собирается в отставку из-за болезни или просьб семьи.
В июне, до голосования по поправкам в Контитуцию РФ, которые позволили Путину обнулить сроки, он допустил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. В октябре президент РФ не стал отвечать на вопрос, останется ли он на своем посту после 2024 года:
«Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке».ОбществоВласть
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