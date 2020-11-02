Французские СМИ: у террориста, напавшего на людей в Ницце, подтвердили коронавирус
У террориста, напавшего на людей в прошлый четверг в городе Ницце, подтвердился коронавирус. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Спасатели, которые взаимодействовали с террористом после его задержания, теперь вынуждены уйти на самоизоляцию, так как они могут быть носителями COVID-19.
Напомним, что происшествие случилось 29 октября. Мужчина напал на людей с ножом, одна женщина обезглавлена, один из погибших был священником. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что при нападении мужчина выкрикивал «Аллах акбар» («Аллах велик»).
В этот же день, 29 октября, французские полицейские в городе Авиньоне застрелили мужчину, пытавшегося напасть на них с ножом.
О событиях прошлого четверга во Франции читайте в материале «Реального времени».Происшествия
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