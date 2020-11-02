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Французские СМИ: у террориста, напавшего на людей в Ницце, подтвердили коронавирус

22:20, 02.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Французские СМИ: у террориста, напавшего на людей в Ницце, подтвердили коронавирус
Фото: Фото: Reuters / russian.rt.com

У террориста, напавшего на людей в прошлый четверг в городе Ницце, подтвердился коронавирус. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Спасатели, которые взаимодействовали с террористом после его задержания, теперь вынуждены уйти на самоизоляцию, так как они могут быть носителями COVID-19.

Напомним, что происшествие случилось 29 октября. Мужчина напал на людей с ножом, одна женщина обезглавлена, один из погибших был священником. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что при нападении мужчина выкрикивал «Аллах акбар» («Аллах велик»).

В этот же день, 29 октября, французские полицейские в городе Авиньоне застрелили мужчину, пытавшегося напасть на них с ножом.

О событиях прошлого четверга во Франции читайте в материале «Реального времени».

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