В Роспотребнадзоре не будут следить за работой общепита в ночное время

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роспотребнадзор не будет следить в ночное время за работой заведений общепита в Татарстане. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



«Мы можем контролировать только соблюдение федерального законодательства, поэтому наших проверок в части контроля за работой общепита позже 23.00 не будет. У нас есть МВД, которое контролирует данный вопрос, у нас есть 12 ведомств, которые уполномочены на составление протоколов. Наш контроль будет в части соблюдения требований безопасности — дезинфекции, масок и так далее», — сказала она.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях на проведение концертов в Татарстане — они должны завершиться до 23.00.