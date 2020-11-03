Татарстанцы в период эпидемии коронавируса активно занялись самолечением

Фото: realnoevremya.ru Маргарита Головатенко

Осенью татарстанцы стали активно заниматься самолечением, это становится большой проблемой, констатировала главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

— Это не просто вопрос , это проблема. Осенью мы столкнулись с тем, что население республики очень активно себя лечит. Кто-то из родственников переболел, ему назначили схему лечения, он ее начинает тиражировать среди всех своих знакомых. Раньше, когда мы спрашивали «Что принимали?», пациент говорил «Ну, парацетамол». Сейчас пациенты называют сразу 5-6 препаратов.

realnoevremya.ru

Специалисты не приветствуют самолечение в случае заболевания коронавирусом. Даже при легком течении коронавирусной инфекции существуют три разных схемы в федеральных методических рекомендациях. COVID-19 у возрастных групп протекает по разному, поэтому стартовую терапию у каждого своя.

При этом препараты для лечения COVID-19 имеют определенные противопоказания и несовместимости. Например, люди старшего возраста принимают лекарства от хронических заболеваний, и межлекарственное взаимодействие должно быть согласовано с врачом.

При высокой температуре пациенты кроме жаропонижающих активно начинают принимать глюкокортикостероиды. Это приводит к размножению вируса.