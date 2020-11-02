В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях на проведение концертов в Татарстане

Кабмин выпустил постановление, в котором сказано об ограничениях на проведение концертов — они должны завершиться до 23.00. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«Есть запрет для организаторов в части фан-зоны. И у нас есть договоренность с организаторами на уровне оперштаба, была проработка, чтобы были только сидячие места с запретом выхода в фан-зону», — рассказала она.

По ее словам, организаторы будут тщательно следить за соблюдением этой меры.

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Напомним, Любовь Авдонина прокомментировала отмену крестного хода в Казани.