Индия ищет вакцину от коронавируса, главный кандидат — «Спутник V»

Индия находится в поиске эффективной вакцины от коронавируса. Идеальным кандидатом может стать «Спутник V» — сейчас генеральный контролер лекарственных средств Индии Dr. Reddy`s совместно с РФПИ разрешили проводить II и III фазы клинических испытаний. Для страны это может стать хорошей возможностью получить вакцину раньше. Об этом сообщает «Иносми».



Индийские ученые приводят много доказательств в пользу «Спутника». Основание вакцины на платформе векторов аденовирусов человека доказывало свою эффективность на протяжении десятилетий, а Институт имени Гамалеи заслужил доверие, создав 6 лет назад эффективную вакцину против Эболы — она была основана на той же платформе.

realnoevremya.ru

По результатам клинических испытаний у привившихся пациентов уровень антител в 1,5 раза выше, чем у тех, кто болел COVID-19. «Уровень иммунного ответа достаточен, чтобы отреагировать на любую дозу COVID-19», — считает старший микробиолог и научный сотрудник Дхирендра Кумар.

По словам экономиста при правительстве индийского штата Телингана, доктора Амира Уллаха Хана, любые вложенные в вакцину средства поспособствуют снижению нагрузки на здравоохранение, поэтому страны должны быть заинтересованы в том, чтобы ускорить процесс ее регистрации. Россия в этом отношении движется достаточно стремительно, в том числе за счет подачи заявки в ВОЗ на раннюю предварительную регистрацию вакцины.

Ранее сообщалось, что почти все пациенты, переболевшие коронавирусом, через 3—5 месяцев теряют антитела и подвергаются риску повторного заражения.

