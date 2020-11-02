Стало известно о еще двух летальных случаях от коронавируса в Татарстане
Стало известно о еще двух летальных случаях от коронавирусной инфекции в Татарстане. Об этом сообщает оперштаб РТ.
От инфекции умерли 72-летняя женщина, госпитализированная с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, и 67-летний мужчина с пневмонией.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Таким образом, в Татарстане зарегистрировано 112 случаев смерти от COVID-19.
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