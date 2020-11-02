В казанских пабликах женщина пожаловалась на неоказание помощи ребенку с температурой — реакция Минздрава

В соцсетях появилась жалоба на медиков Пестречинской больницы. Женщина пожаловалась на неоказание медицинской помощи ее болеющему сыну.

«Медперсонал вообще не хочет работать, у ребенка температура 38 и мы еще стоим на учете у педиатра, так как у ребенка была проведена операция на сердце (стоит спираль). 30 октября днем позвонили в скорою, нам сказали приезжать в 8 вечера и сказали, что будет принимать врач-педиатр. По приезду в скорую, врачей и всего медперсонала не было на месте, ждали около 2 часов, сказали, педиатр дома и не собирается приезжать, так никто и не оказал помощь», — написала женщина, прикрепив к посту видео из приемного покоя (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

После жалобы в Минздраве Татарстана провели проверку. Как объяснили «Реальному времени», неотложная помощь была оказана, однако необходимо было дождаться педиатра.

«Установлено, что 30 октября вызов бригады скорой помощи с поводом «высокая температура у ребенка» был отменен родителем. Вечером ребенка привезли в приемный покой Пестречинской ЦРБ по самообращению. Неотложная помощь была оказана в полном объеме в порядке живой очереди. Для оформления тактики дальнейшего лечения в больницу был вызван дежурный педиатр. Однако родительница не стала дожидаться его приезда и покинула лечебное учреждение», — прокомментировали ситуацию «Реальному времени».



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