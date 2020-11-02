Роспотребнадзор: решение об отмене крестного хода в Казани принималось не нами

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала отмену крестного хода в Казани. По ее словам, ведомство не настаивало на этом.

— У нас были рекомендации в мае, на сегодня мы ничего нового не даем, на сегодня все рекомендации церковью и мусульманскими коллегами выполняются. Поэтому все те решения, которые принимаются в части отмены или сокращения количества участников, принимаются ими. Мы со своей стороны жестко не настаиваем, понимаем, что эти праздники необходимы для верующих. Мы лишь рекомендуем в части мер профилактики, которые существуют на сегодня. Мы видим, что духовенство поддерживает нас в части борьбы с коронавирусной инфекцией. На сегодня каких-то требований в части отмены религиозных служб и праздников нет и быть не может

Ранее митрополит Феофан отменил крестный ход, ежегодно проходящий в Казани 4 ноября. В этом году он проходить не будет из-за пандемии коронавируса.