В соцсетях обсуждают Бората с масками у казанского метро: провокационный стенд уже убрали

Фото: соцсети

В соцсетях появились кадры с рекламными стендами нового фильма «Борат-2» у станции метро «Площадь Тукая» в Казани. Неоднозначные персонаж фильма, ставший мировым мемом, предлагает прохожим взять бесплатные медицинские маски, которые находятся в районе паховой области.

Стенд «засветился» на автобусной остановке и у входа в метро. «Маска брать в рот закрывать не скандали в метро» — гласит стенд с раздетым персонажем из фильма «Борат». Контейнер с масками расположен аккурат в области паха.

На самом деле, стенд представляет собой рекламу нового фильма «Борат-2». В фильме высмеиваются три основные темы: пандемия коронавируса, феминизм и президентские выборы в США, которые пройдут 3 ноября. Впрочем, долго реклама на одном месте не задержалась: уже к 14 часам оба стенда бесследно исчезли.