Глава Республики Алтай Хорохордин заразился коронавирусом

У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился коронавирус. Его состояние врачи характеризуют как удовлетворительное.

«Состояние главы удовлетворительное, правительство работает в плановом штатном режиме», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы главы республики.

Хорохордин работает дистанционно, находится на амбулаторном лечении.

Глава ушел на самоизоляцию после публичного мероприятия в пятницу.

В конце сентября Хорохордин приезжал в Казань. С президентом Татарстана Рустамом Миннихановым они обсуждали развитие туризма, разведение снежных барсов и организацию Сабантуя в Республике Алтай.