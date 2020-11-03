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Глава Республики Алтай Хорохордин заразился коронавирусом

08:29, 03.11.2020
Глава Республики Алтай Хорохордин заразился коронавирусом
Фото: tatarstan.ru

У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился коронавирус. Его состояние врачи характеризуют как удовлетворительное.

«Состояние главы удовлетворительное, правительство работает в плановом штатном режиме», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы главы республики.

Хорохордин работает дистанционно, находится на амбулаторном лечении.

Глава ушел на самоизоляцию после публичного мероприятия в пятницу.

В конце сентября Хорохордин приезжал в Казань. С президентом Татарстана Рустамом Миннихановым они обсуждали развитие туризма, разведение снежных барсов и организацию Сабантуя в Республике Алтай.

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