Глава Республики Алтай Хорохордин заразился коронавирусом
У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился коронавирус. Его состояние врачи характеризуют как удовлетворительное.
«Состояние главы удовлетворительное, правительство работает в плановом штатном режиме», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы главы республики.
Хорохордин работает дистанционно, находится на амбулаторном лечении.
Глава ушел на самоизоляцию после публичного мероприятия в пятницу.
В конце сентября Хорохордин приезжал в Казань. С президентом Татарстана Рустамом Миннихановым они обсуждали развитие туризма, разведение снежных барсов и организацию Сабантуя в Республике Алтай.ОбществоВластьМедицина
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