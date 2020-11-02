Вузы в Башкирии переходят на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Алексей Кунилов / oblgazeta.ru

С сегодняшнего дня, 2 ноября, вузы Башкирии переходят на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».



С сегодняшнего дня планировалось вернуть очный формат обучения во всех высших учебных заведениях Башкирии, но лишь по вузам ежедневно фиксируется порядка 30—40, а иногда и 50 заболевших COVID-19. «Все курсы с первого по предвыпускной уходят на дистанционный режим», — сообщил глава республиканского Минобразования Айбулат Хажин на совещании в региональном правительстве.

Вуз самостоятельно примет решение по форме обучения выпускных курсов. Средние профессиональные организации остаются на очном обучении, поскольку в них фиксируется небольшой прирост заболевших.

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У башкирских школьников продлены каникулы, открыть школы планируется 9 ноября. В случае прироста заболевших в школах также будет рассмотрен вопрос о переходе на дистант. В детских садах не отмечается роста числа заболевших среди воспитателей и у детей.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал жителям республики вернуться на самоизоляцию.