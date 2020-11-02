У премьер-министра Грузии подтвердился коронавирус

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства страны.

Сообщается, что Гахария чувствует себя хорошо и проходит лечение от COVID-19 дома. Наличие коронавируса у него появилось из-за контакта с зараженным коронавирусом сотрудником охраны. 31 октября Гахария ушел на самоизоляцию.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Грузии выявлено 1 852 новых подтвержденных случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 42 579 человек.