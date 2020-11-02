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В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом за сутки снова опустился до 0,5%

11:10, 02.11.2020
В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом за сутки снова опустился до 0,5%
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан сохраняет позиции в рейтинге регионов с наименьшими показателями прироста случаев коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает «РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Так, прирост в республике составляет 0,5%. Такой же темп прироста наблюдается в Чечне и Дагестане — они разделяют с Татарстаном второе место в списке.

Совсем нет прироста в Чукотском автономном округе — этот показатель составляет 0%. На третьем месте в рейтинге регионов с наименьшими показателями прироста коронавируса за сутки — Чувашская Республика и Московская область — их показатель составляет 0,6%.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о показателе по Татарстану в 0,6%.

ОбществоМедицина Татарстан
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