Ученые выяснили, что риск смертности от коронавируса выше в богатых странах

Коэффициент смертности от коронавируса больше в странах с высоким уровнем дохода, чем в бедных государствах — 1,15 и 0,23% соответственно. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, сообщает РБК.



Ученые рассчитали долю умерших от общего числа инфицированных лиц, получив в результате коэффициент смертности от инфекции.

Авторы пришли к выводу, что коронавирус представляет для пожилых людей большую опасность, нежели для молодых, а риск смерти с увеличением возраста удваивается на каждые восемь лет. Так, для людей до 40 лет значение коэффициента составило 0,1%, а для лиц старше 80 лет — 5%. В странах с низким уровнем дохода более молодое население, поэтому коэффициент там меньше, чем в более богатых — там доля пожилых людей выше.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Чехия стала рекордсменом по числу скончавшихся от коронавируса.