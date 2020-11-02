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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:23
    Для чего открывали границы??? Вот и результат!!! А теперь плачитесь... Все злономеренно... Истребляете народ... Погрязли в омуте денег...
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