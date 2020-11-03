В российских больницах могут начать автоматически отслеживать нарушения масочного режима

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские программисты разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять отсутствие или неправильное ношение средств индивидуальной защиты. В первую очередь ее предполагается использовать в больницах и госучреждениях.

«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в «зеленой зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — передает RT комментарий пресс-службы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Точность работы аналитических алгоритмов составляет до 99%. Система позволит снизить риск заражения COVID-19 в госучреждениях.