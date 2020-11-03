Новости технологий

09:00 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В российских больницах могут начать автоматически отслеживать нарушения масочного режима

07:46, 03.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В российских больницах могут начать автоматически отслеживать нарушения масочного режима
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские программисты разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять отсутствие или неправильное ношение средств индивидуальной защиты. В первую очередь ее предполагается использовать в больницах и госучреждениях.

«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в «зеленой зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — передает RT комментарий пресс-службы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Точность работы аналитических алгоритмов составляет до 99%. Система позволит снизить риск заражения COVID-19 в госучреждениях.

ТехнологииITОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем