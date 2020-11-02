Татарстан получит 146 млн рублей на обеспечение лекарствами больных COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Татарстан получил 146,8 млн. рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Всего на эти цели правительство России выделило регионам 5,04 млрд. рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина РФ.

Бесплатные лекарства получат пациенты, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложении медики назначают им комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты пациенты получат бесплатно по рецепту лечащего врача.

realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Деньги направят из резервного фонда правительства, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Ранее Минздрав РФ перечислил лекарства, которые можно применять для профилактики и лечения коронавируса.

