В Набережных Челнах вернулись к ежедневной дезинфекции подъездов жилых домов

Фото: Марат Мугинов

В Набережных Челнах в целях предотвращения распространения коронавируса вернулись к весенней практике проведения дезинфекции лестничных площадок и лифтов жилых домов. За прошлую неделю в городе проверили 308 подъездов, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Мэр автограда Наиль Магдеев заявил, что все работы по обработке подъездов жилых домов должны фиксироваться документально, в том числе подтверждаться фотографиями.

«Система контроля должна быть. Четко должно быть определены в графике дата, время, — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах также проводится дезинфекция общественного транспорта.

О том, что в связи с ростом заболеваний коронавирусом в Челнах управляющие компании возобновят дезинфекцию подъездов жилых домов, сообщалось в первой половине октября.



В конце октября в Набережных Челнах в одном из многоквартирных домов с одним подъездом нашли сразу три очага COVID-19.



