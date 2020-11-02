В Набережных Челнах вернулись к ежедневной дезинфекции подъездов жилых домов
В Набережных Челнах в целях предотвращения распространения коронавируса вернулись к весенней практике проведения дезинфекции лестничных площадок и лифтов жилых домов. За прошлую неделю в городе проверили 308 подъездов, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.
Мэр автограда Наиль Магдеев заявил, что все работы по обработке подъездов жилых домов должны фиксироваться документально, в том числе подтверждаться фотографиями.
«Система контроля должна быть. Четко должно быть определены в графике дата, время, — заключил он.
В Набережных Челнах также проводится дезинфекция общественного транспорта.
О том, что в связи с ростом заболеваний коронавирусом в Челнах управляющие компании возобновят дезинфекцию подъездов жилых домов, сообщалось в первой половине октября.
В конце октября в Набережных Челнах в одном из многоквартирных домов с одним подъездом нашли сразу три очага COVID-19.
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