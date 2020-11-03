Специалист Минздрава Татарстана дал совет, как пользоваться маской

Главный пульмонолог Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой

фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель рассказал, как нужно носить маску, чтобы она защищала от COVID-19.

— Вы пришли с улицы, должны вымыть руки, умыться, сполоснуть рот и выкинуть маску. Вот я сейчас уйду и выкину ее.

Маску нельзя снять, а спустя время повторно надеть, она может быть разносчиком инфекции, отметил специалист.

— Меня, как и других, напрягают эти «многоразовые» красивые маски. Маска должна быть одноразовой.

realnoevremya.ru Илья Репин

В качестве примера он привел США, где, если человек идет в магазин в маске с клапаном, то на нее еще заставляют надеть обычную маску. Клапан защищает человека, но не окружающих.

Ранее терапевт назвала обычную маску, которая используется неправильно, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса.

