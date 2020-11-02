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В России может появиться новый штамм коронавируса

18:38, 02.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России может появиться новый штамм коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России может начать циркулировать новый штамм коронавируса 20A.EU1. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Штамм коронавируса 20A.EU1 широко распространился в Европе. Новый вид вируса впервые выявили у сельскохозяйственных рабочих. Постепенно он распространялся по Европе, и сейчас обнаружен в 12 европейских странах, в Гонконге и Новой Зеландии, передает ТАСС.

Олег Тихонов

Пока в России новый штамм вируса не выявлен. Однако в ведомстве считают, что он вполне может появиться на территории РФ.

«С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире.

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