В Казани увеличилось количество кондукторов и водителей автобусов, ушедших на больничный

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани увеличилось число водителей автобусов и кондукторов, ушедших на больничный.

Согласно последним данным, на больничном сейчас находятся 21% водителей и кондукторов автобусов — 318 человек из 1517 работников. В прошлом месяце этот показатель был равен 20%.

Кроме того, если ранее работники брали больничные на 4—5 дней, то сейчас сроки увеличились до двух недель.

realnoevremya.ru / Илья Репин

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятии Сергей Темляков заметил, что ни у кого из водителей или кондукторов не выявили коронавирус. Работники заболевают гриппом и ОРВИ. Таким образом, общественный транспорт в Казани придется ждать дольше, горожан просят отнестись к этому с пониманием.

Руководство автотранспортных предприятий по требованию Роспотребнадзора измеряет температуру при выходе на работу и в течение дня на линии. При выявлении температуры, насморка, головной боли сотрудники не допускаются до работы.



Ранее председатель АТП РТ Сергей Темляков предупредил, что в Казани могут обанкротиться несколько перевозчиков. Это связано с падением пассажиропотока в связи с ситуацией с коронавирусом.

