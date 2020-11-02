В Казани сняли на видео очередь из катафалков у морга — ответ Минздрава Татарстана
В соцсетях появилось видео с очередью из машин ритуальных услуг возле морга на территории седьмой горбольницы в Казани.
«Седьмая больница. А вот это морг. Смотрим, сколько машин приготовилось вывозить покойников. Прямо целый конвейер», — комментирует автор ролика.
В кадр попало не менее семи катафалков.
В Минздраве Татарстана прокомментировали, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.
«Ежедневно здесь проходит большое количество вскрытий. В воскресенье выдача тел родственникам не осуществляется, в связи с этим в начале недели может наблюдаться увеличение числа обратившихся», — прокомментировали в ведомстве видео «Реальному времени».
Ранее в Казани сняли видео с очередью из автомобилей скорой помощи у инфекционной больницы.Общество Татарстан
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