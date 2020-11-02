В Казани сняли на видео очередь из катафалков у морга — ответ Минздрава Татарстана

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео с очередью из машин ритуальных услуг возле морга на территории седьмой горбольницы в Казани.

«Седьмая больница. А вот это морг. Смотрим, сколько машин приготовилось вывозить покойников. Прямо целый конвейер», — комментирует автор ролика.

В кадр попало не менее семи катафалков.

В Минздраве Татарстана прокомментировали, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.

«Ежедневно здесь проходит большое количество вскрытий. В воскресенье выдача тел родственникам не осуществляется, в связи с этим в начале недели может наблюдаться увеличение числа обратившихся», — прокомментировали в ведомстве видео «Реальному времени».

Ранее в Казани сняли видео с очередью из автомобилей скорой помощи у инфекционной больницы.