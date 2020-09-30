Министерство образования и науки Татарстана возглавил Ильсур Хадиуллин

Новым министром образования и науки Республики Татарстан стал Ильсур Хадиуллин. Указ о назначении подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.



«Назначить Хадиуллина Ильсура Гараевича министром образования и науки Республики Татарстан», — говорится в документе.

Ранее Хадиуллин занимал должность первого заместителя министра образования и науки Татарстана. С 30 сентября 2020 года Хадиуллин возглавляет ведомство.

Напомним, что Рафис Бурганов покинул пост главы ведомства в связи с переходом на другую работу. Он назначен исполняющим обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.