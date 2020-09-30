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Экономика

К строительству платной трассы Москва — Казань привлекут татарстанских подрядчиков

17:03, 30.09.2020
К строительству платной трассы Москва — Казань привлекут татарстанских подрядчиков
Фото: Инна Серова

По семи из девяти участков платной трассы М-12 Москва — Казань, части будущей магистрали «Европа — Западный Китай», уже проведены торги и определены подрядчики, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, к строительству татарстанского участка платного автобана — 60 километров от границы Чувашии — планируется привлечь местных дорожников.

— Генеральным подрядчиком выбрана дочерняя компания крупной государственной компании, — сказал Петушенко. — А она уже будет выбирать субподрядчиков из числа местных фирм.

realnoevremya.ru (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что по новой автодороге можно будет добраться до Москвы за 6,5 часа.

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