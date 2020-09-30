К строительству платной трассы Москва — Казань привлекут татарстанских подрядчиков

Фото: Инна Серова

По семи из девяти участков платной трассы М-12 Москва — Казань, части будущей магистрали «Европа — Западный Китай», уже проведены торги и определены подрядчики, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



По его словам, к строительству татарстанского участка платного автобана — 60 километров от границы Чувашии — планируется привлечь местных дорожников.

— Генеральным подрядчиком выбрана дочерняя компания крупной государственной компании, — сказал Петушенко. — А она уже будет выбирать субподрядчиков из числа местных фирм.

realnoevremya.ru (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что по новой автодороге можно будет добраться до Москвы за 6,5 часа.