В Набережных Челнах потратят 2,9 млн на дезинфекцию и борьбу с грызунами

Власти Набережных Челнов потратят 1,2 млн на очаговую дезинфекцию и 1,6 млн рублей на борьбу с грызунами в парках и зонах отдыха. Всего из бюджета города потратят 2,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Исполнитель будет обязан провести дератизацию в парках, скверах и хвойных массивах в октябре. Дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний в Набережных Челнах, предполагающую уничтожение патогенных микробов в окружающей среде и обеззараживание объектов, необходимо осуществить с момента заключения контракта до 31 декабря.

Фото: realnoevremya.ru

Подать заявку на участие в тендере можно до 7 октября. Победителя определят на следующий день.

В апреле власти Набережных Челнов объявили тендер на содержание и уход за зелеными насаждениями на 49,9 млн рублей.

