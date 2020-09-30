Турция огласила условие урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе может прекратиться лишь в случае ухода Армении из самопровозглашенной республики. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам турецкого министра, страна обсуждала ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым: «Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть. Нужно объявить перемирие, но при этом Армения должна уйти с оккупированных территорий».

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Конфликт в Нагорном Карабахе Чавушоглу назвал «большой драмой». По его мнению, Азербайджан прав и морально, и юридически.

Ранее премьер-министр Армении обвинил Турцию в начале конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, военной операцией Азербайджана напрямую руководят турецкие военные.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обвинил Армению в «оккупации» территории Азербайджана и призвал покончить с этим.

