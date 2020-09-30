Минниханов подписал указы о назначении председателей государственных комитетов
На сайте президента Татарстана опубликованы ряд указов о назначении председателей государственных комитетов.
- Сергей Иванов возглавил Государственный комитет по туризму Татарстана.
- Председателем Государственного комитета по тарифам стал Александр Груничев.
- Начальником Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ назначен Алмаз Хисамутдинов.
- Госкомитет по закупкам возглавила Ольга Редько.
- Председателем Комитета по биологическим ресурсам стал Федор Батков.
- Госкомитет по архивному делу возглавила Гульнара Габдрахманова.
Указы о назначении опубликованы на сайте президента РТ 30 сентября.
Также Минниханов утвердил министров Татарстана.
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