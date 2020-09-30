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Минниханов подписал указы о назначении председателей государственных комитетов

16:39, 30.09.2020
Минниханов подписал указы о назначении председателей государственных комитетов
Фото: realnoevremya.ru

На сайте президента Татарстана опубликованы ряд указов о назначении председателей государственных комитетов.

  • Сергей Иванов возглавил Государственный комитет по туризму Татарстана.
  • Председателем Государственного комитета по тарифам стал Александр Груничев.
  • Начальником Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ назначен Алмаз Хисамутдинов.
  • Госкомитет по закупкам возглавила Ольга Редько.
  • Председателем Комитета по биологическим ресурсам стал Федор Батков.
  • Госкомитет по архивному делу возглавила Гульнара Габдрахманова.

Указы о назначении опубликованы на сайте президента РТ 30 сентября.

Также Минниханов утвердил министров Татарстана.

Общество Татарстан
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