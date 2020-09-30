СМИ сообщили о взрыве в Париже, в полиции это опровергли
В Париже произошел взрыв. Что именно взорвалось, пока не сообщается.
По данным ТАСС, взрыв был слышен в пригородах Парижа.
Полиция опровергает данные о взрыве. По данным силовых ведомств, звук исходил из-за истребителя, который преодолел звуковой барьер, передает «РИА Новости».
Неделю назад, 23 сентября, Эйфелеву башню во французской столице закрывали для посещения из-за угрозы взрыва.
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