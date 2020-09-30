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СМИ сообщили о взрыве в Париже, в полиции это опровергли

13:08, 30.09.2020
СМИ сообщили о взрыве в Париже, в полиции это опровергли
Фото: tripland.info

В Париже произошел взрыв. Что именно взорвалось, пока не сообщается.

По данным ТАСС, взрыв был слышен в пригородах Парижа.

Полиция опровергает данные о взрыве. По данным силовых ведомств, звук исходил из-за истребителя, который преодолел звуковой барьер, передает «РИА Новости».

Неделю назад, 23 сентября, Эйфелеву башню во французской столице закрывали для посещения из-за угрозы взрыва.

ОбществоПроисшествия
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