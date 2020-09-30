Глава «Автодора» пообещал, что М-12 пройдет максимально близко к аэропорту Казани

Фото: Инна Серова

М-12 вблизи столицы РТ совместят с южным обходом города, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



По его словам, в результате примерно 20-километровый участок южного обхода Казани станет платным. На платную дорогу, уточнил Петушенко, не сможет заехать негабаритная техника, однако для всех остальных заезд будет максимально упрощен. Его предполагается организовать таким образом, чтобы поток машин вообще не останавливался:

— Шлагбаумов на въездах на М-12 не будет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что к строительству платной трассы Москва — Казань привлекут татарстанских подрядчиков.