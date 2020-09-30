Минниханов утвердил часть министров Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о назначении министров республики. Документы опубликованы на сайте главы РТ.



Большинство из министров остались на своих постах. Это Айрат Хайруллин (Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи), Александр Шадриков (Министерство экологии и природных ресурсов), Рустем Загидуллин (Министерство юстиции), Эльмира Зарипова (Министерство труда, занятости и социальной защиты), Фаниль Аглиуллин (Министерство земельных и имущественных отношений), Равиль Кузюров (Министерство лесного хозяйства), Радик Гайзатуллин (Министерство финансов).

digital.tatarstan.ru (Зарипова и Хайруллин)

Новым министром образования и науки после ухода Рафиса Бурганова стал Ильсур Хадиуллин.

Отметим, что на сайте президента РТ выложены пока не все указы о назначении министров.

Также Минниханов назначил главу АИР РТ и руководителей госкомитетов.