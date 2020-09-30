В Татарстане трое подростков задержаны по подозрению в убийстве таксиста

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Следком по РТ сообщил о раскрытии убийства 35-летнего мужчины под Казанью. Его тело было найдено 28 сентября в багажнике автомобиля Vortex Tingo в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей города Зеленодольска. Подозреваются подростки.



Задержанным парням 15, 16 и 17 лет, вину в преступлении они признали частично, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ.

В ближайшее время следователи намерены просить суд об аресте подозреваемых.

На теле и голове покойного эксперты обнаружили множественные следы насилия — в виде ссадин и гематом. Кроме того, со слов очевидцев, погибший был связан. Предварительно установлено — Александр Кротов работал таксистом, о его пропаже близкие сообщили вечером 27 сентября.

— 27.09.2020 он уехал на работу в такси «Мотор», в 22.00 сошел с линии такси, но домой так и не вернулся. Телефоны недоступны. Автомобиль черный Vortex Tingo (Chery Tiggo). Если кто располагает какой-либо информацией, просьба откликнуться! — писала в соцсетях сестра Кротова.

По делу назначены целый ряд судебных экспертиз — медицинская, психиатрическая, молекулярно-генетическая и компьютерно-техническая. Роль каждого из участников преступления следователям еще предстоит установить.



Ранее в Казани в запертой машине нашли мертвой женщину, пропавшую еще в августе.