Госдума приняла закон о вычетах для «Татнефти» и «Газпром нефти» по 36 млрд рублей

Госдума приняла поправки в закон о корректировке налога на дополнительный доход (НДД) в третьем, окончательном чтении. Они дадут «Татнефти» и «Газпром нефти» возможность с 1 января следующего года получать налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в объеме не более 36 млрд рублей за три года, сообщается на сайте Госдумы.



Льготу по НДПИ в объеме 1 млрд рублей в месяц могут получить работающие в Татарстане недропользователи. Лицензия на участки недр должна быть выдана до 2016 года, начальные извлекаемые запасы месторождений должны составлять не меньше 2,5 млрд тонн, а вязкость нефти на участках должна быть не менее 1000 мПа/с. «Татнефть» под эти условия подпадает.

Еще налоговый вычет в 1 млрд рублей в месяц могут получить работающие на участках Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа компании. Для этого им необходимо заключить соглашение «об объемах добычи нефти». Итоговая сумма вычета не должна превышать 36 млрд рублей за три года — под все эти условия подпадает «Газпром нефть».

tatarstan.ru

Ранее сообщалось, о том, что Госдума одобрила вычеты для «Татнефти» и «Газпром нефти» во втором чтении.