Инвесторам платной дороги Москва — Казань планируют вернуть вложения в течение 20 лет

Фото: Инна Серова

Строительство платного автобана М-12 Москва — Казань будет на 60% финансироваться из российского бюджета и на 40% — из средств частных инвесторов.



Как сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, вернуть вложения частникам идеологи проекта рассчитывают за 20 лет, однако после этого дорога не станет бесплатной.

— Дорога перейдет в собственность Российской Федерации, а средства от платы за проезд пойдут на строительство новых дорог, — заявил он.

Ранее «Реальное время» писало, что к строительству татарстанского участка М-12 будут привлечены субподрядчики из Татарстана.