В Татарстане зарегистрировали два случая смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от инфекции в республике достигло 76.

72-летнюю женщину госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У пациентки имелись серьезные хронические заболевания. Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось в результате лабораторного исследования.



74-летнюю жительницу Сабинского района доставили в Клиническую больницу №2 Казани с внебольничной двусторонней пневмонией. Ее состояние ухудшалось вследствие обострения хронических заболеваний. Причину смерти специалисты установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в республиканском оперштабе.

