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В Татарстане зарегистрировали два случая смерти от коронавируса

10:41, 30.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали два случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от инфекции в республике достигло 76.

72-летнюю женщину госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У пациентки имелись серьезные хронические заболевания. Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось в результате лабораторного исследования.


74-летнюю жительницу Сабинского района доставили в Клиническую больницу №2 Казани с внебольничной двусторонней пневмонией. Ее состояние ухудшалось вследствие обострения хронических заболеваний. Причину смерти специалисты установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в республиканском оперштабе.

ОбществоМедицина Татарстан
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