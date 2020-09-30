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Технологии

Минпросвещения создает российский аналог TikTok для школьников

16:43, 30.09.2020
Минпросвещения создает российский аналог TikTok для школьников
Фото: pixabay.com

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о разработке аналогичной TikTok соцсети с развивающим контентом для учеников российских школ. Разработка будет проводиться совместно с Mail.ru Group.

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свою ВКС (видео-конференц-связь, — прим. ТАСС), сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное», — приводит слова Кравцова ТАСС.

pixabay.com

По словам министра, соцсеть должна понравиться школьникам за счет интересного образовательного контента. Еще он отметил отсутствие в новой соцсети негативной информации, которая может оказывать на школьников плохое влияние.

Ранее Минпросвещения сообщало, что на «дистанционку» переведено около 95 школ.

ТехнологииITОбществоОбразование
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