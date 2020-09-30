Путин поручил запретить экспорт необработанных лесоматериалов

Президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны «необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».

Предложение о прекращение экспорта лесоматериалов поступило от вице-премьера, сообщается на сайте Кремля.

Путин обратил внимание, что за последние 10 лет из-за «серых» схем выделения лесных участков доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась с 18 до 2%: «Нужно наконец поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины».

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В целях снижения незаконного вывоза древесины президент РФ предложил запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

25 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы эффективного использования лесных ресурсов и воспроизводства лесов с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко.

