В Минздраве Татарстана отреагировали на иск медсестры

В Казани медсестра подала в суд на Минздрав Татарстана. Она уверена, что заразилась коронавирусом на работе из-за халатности руководства.

Медсестра Татьяна Ильина заболела коронавирусом в июле этого года. Однако страховые выплаты в связи с болезнью она не получила. Она уверена, что подхватила вирус на работе из-за халатности начальства.

«…О случаях инфицирования коллег нас не оповещали, температуру на входе не измеряли, масками не обеспечивали, маски надевали, только когда журналисты приезжали или высокие чиновники», — рассказала она журналистам.

Дополнительные соцгарантии не положены — Минздрав РТ

Как прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана, сотрудница работает медсестрой по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи.

«Трудовая функция медсестры по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи оперативного отделения предполагает общение с пациентами по телефону и не предполагает очного контакта. Согласно Указу Президента РФ от 06.05.2020 №313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», должность Ильиной не относится к категории персонала, которым положены дополнительные социальные гарантии», — гласит сообщение ведомства.

Также в ведомстве добавили, что по аналогичному обращению женщины прокуратурой проведена проверка. Нарушений выявлено не было.

Напомним, что по поручению президента Владимира Путина для медиков, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19, устанавливаются повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

