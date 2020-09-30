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В России запатентована вторая «антиковидная» вакцина от «Вектора»

16:57, 30.09.2020
В России запатентована вторая «антиковидная» вакцина от «Вектора»
Фото: pixnio.com

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса. Всего на изобретения выдавалось три патента, каждое содержало определенный модифицированный фрагмент вируса, сообщается на сайте Роспатента.

Вакцина, разработанная новосибирскими учеными, содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. На их основе вакцина вызывает против инфекции коронавируса иммунную реакцию и способствует развитию иммунитета в дальнейшем.

spbdnevnik.ru

Вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» — вторая запатентованная в России.

Напомним, в России завершились клинические исследования вакцины «Вектора» от COVID-19.

ОбществоМедицина
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