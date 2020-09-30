«Татнефть» направит на выплату дивидендов более 23 млрд рублей — почти 100% чистой прибыли

Фото: предоставлено пресс-службой «Татнефти»

ПАО «Татнефть» направит на выплату дивидендов 23,122 млрд рублей, что составляет практически 100% чистой прибыли за I полугодие 2020 года по РСБУ.



Решение о выплате дивидендов за первое полугодие текущего года в размере 9,94 рубля на акции всех видов акционеры «Татнефти» приняли на внеочередном собрании сегодня, 30 сентября. Оно прошло в заочной форме.

Уставный капитал предприятия — 2 млрд 326 млн 199,2 тыс. рублей. Он разделен на 2 млрд 178 млн 690,7 тыс. обыкновенных и 147 млн 508,5 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Всего подлежат выплате дивиденды на сумму 23,122 млрд рублей. Из них 21,656 млрд рублей за обычные акции и 1,466 млрд рублей за привилегированные.

tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что совет директоров «Татнефти» рекомендовал направить на дивиденды 100% прибыли за первую половину 2020 года.