Правительство предложило заморозить накопительную часть пенсии и в 2023 году

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии в 2023 году. Это позволит снизить трансферты Пенсионному фонду на 669,3 млрд рублей.

На сегодня заморозка уже действует и продлится до 2022 года. Законопроект предлагает распространить ее до конца 2023 года.

В правительстве подчеркивают, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с 2014 года в России заморозили отчисления в накопительную часть пенсии. Они так же, как и остальная доля пенсионных отчислений, направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

Сегодня в Госдуме отреагировали на предложение полностью отказаться от накопительной пенсии. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов поддержал инициативу.