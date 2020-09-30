Правительство предложило заморозить накопительную часть пенсии и в 2023 году
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии в 2023 году. Это позволит снизить трансферты Пенсионному фонду на 669,3 млрд рублей.
На сегодня заморозка уже действует и продлится до 2022 года. Законопроект предлагает распространить ее до конца 2023 года.
В правительстве подчеркивают, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, передает ТАСС.
Напомним, с 2014 года в России заморозили отчисления в накопительную часть пенсии. Они так же, как и остальная доля пенсионных отчислений, направляются на выплаты нынешним пенсионерам.
Сегодня в Госдуме отреагировали на предложение полностью отказаться от накопительной пенсии. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов поддержал инициативу.ОбществоВласть
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